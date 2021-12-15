Под Владикавказом пылает 15 га сухостоя

Минувшим вечером под Владикавказом в районе селения Кобан в Северной Осетии вспыхнул крупный природный пожар, справиться с которым огнеборцы пока не могут, - сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"Горит сухая травянистая растительность. Возгорание произошло 14 декабря примерно в 21:00 мск. Площадь возгорания сухостоя со вчерашнего вечера составила около 15 га", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На месте пожара работают лесопожарные формирования ГАУ "Аланиялес" и Владикавказского лесничества, угрозы населенным пунктам и лесному фонду пока нет.