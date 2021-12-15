В Грузии выявили еще 3,3 тыс случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявили 3 278 случаев коронавируса.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 898 079 человек.

За сутки вылечились в Грузии 3 890 человек, с начала пандемии – 844 875. Умерли за сутки 53 пациента, за все время - 12 879.

За сутки сделано 50 585 тестов, тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 6,48%, за последние 14 дней –7,46%.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 5 887, в ковид-гостиницах остаются 1 144.