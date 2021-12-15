Нарышкин назвал худшее наказание для предателей

Наиболее сильным наказанием для сотрудников разведывательных органов, которые предали своих коллег и свою страну, является жизнь, наполненная чувством вины и фобиями, выразил уверенность директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что

По его словам, СВР не занимается ликвидацией перебежчиков, так как это идет в разрез с устоявшимися в российском разведсообществе "представлении о заслуженном возмездии".

"Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести", - сказал он, передает "АиФ".

В этой связи он отметил, что перебежчики часто страдают фобиями.