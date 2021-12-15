Астраханский остров Малый Жемчужный получил международный статус

Астраханскому острову Малый Жемчужный присвоен международный статус значимого для морских млекопитающих акватория (ЗММА), - объявил секретариат целевой группы по охраняемым акваториям для морских млекопитающих комиссии по выживанию видов и всемирной комиссии по охраняемым территориям международного союза охраны природы.

На острове работали пять специалистов прикаспийских стран и дальнего зарубежья, они установили важность этого места для животного мира в целом - именно здесь собираются тюлени перед ледоставом, а также во время зимнего разложения льда, - передает "АиФ Астрахань".

Такая идентификация острова может стать ключевой с точки зрения сохранения каспийского тюленя, а его новый статус должен способствовать созданию морского заповедника.