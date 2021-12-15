Россияне высказали свое отношение к "черной зарплате"

На "черную зарплату" согласны 40% россиян, при этом 36% граждан не согласятся на такие условия оплаты труда, следует из исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, пишет РИА Новости.

"На работу с "черной" зарплатой сейчас согласны 40% россиян, "работать в белую" предпочтут 36% опрошенных. Чаще остальных на "черную" или "серую" зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%)", - отмечают аналитики.

Четкого мнения по данному вопросу нет у 24% граждан.

За год россиян, готовых получать оплату по "серой схеме" стало меньше - в 2020 году такая работа устраивала 44% опрошенных.

"Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 году - 60%, минимальным - в апреле 2021 года: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по "серой схеме", - говорится в исследовании.