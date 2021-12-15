В Крыму состоялись учения с применением С-400

В пресс-службе Южного военного округа проинформировали о прошедших в Крыму военных учениях по охране воздушного пространства с применением системы ПВО С-400 "Триумф".

В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО", - уточняет пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что в ходе учений расчеты "Триумфов" выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.