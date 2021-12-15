Коммунальная авария оставила без воды жителей Керчи

На водоводе в Керчи произошла авария, которая заставила коммунальные службы города ограничить его водоснабжение, - сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.

"В связи с тем, что произошла авария на центральном водоводе водоочистной станции г. Керчи, с 10.00 мск ограничено водоснабжение города. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды", - написал сити-менеджер в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

В городе вышла из строя запорная арматура на водопроводных очистных сооружениях. Уже организован подвоз питьевой воды в социально значимые объекты, а также населению.

Напомним, в Керчи проживают порядка 150 тыс жителей.