Главврач Алматы назвал самую эффективную вакцину от коронавируса
Результаты исследования по заболеваемости коронавирусом после вакцинации огласил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
Медик призвал жителей города прививаться от коронавируса, люди, прошедшие вакцинацию болеют гораздо реже и легче.
"После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в удельном весе выглядит следующим образом: "Спутник V" - 0,37%, Hayat-Vax - 0,26%, "Синовак" - 0,19%, QazCovid-in (QazVaс) - 0,17%", - сообщил Бекшин.
Всего в Алматы после полного курса вакцинации заболели коронавирусом 3 239 человек - 0,33% от всех привитых. Заболевание практически у всех протекало в легкой форме.
Бекшин подчеркнул, что наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации отечественным препаратом QazCovid-in. Кроме того, эта прививка дает меньше побочных эффектов по сравнению с другими препаратами. "Также отмечается более пролонгированное действие, учитывая массовость вакцинации и минимальную долю заболеваний и осложнений от COVID-19", - указал санврач.