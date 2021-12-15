Треть россиян поддержали введение QR-кодов – исследование

Введение QR-кодов одобряет каждый третий россиянин, а почти каждый второй обеспокоен темпами распространения коронавируса, - показало исследование HeadHunter.

49% опрошенных обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране, а каждый третий - 35% женщин и 32% мужчин - положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, - передает РИА Новости.

QR-коды приветствуют более половины вакцинированных респондентов, тогда как из числа непривитых - всего 7%. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста.

Чаще других меру ограничения для непривитых поддерживали жители Самарской области (42%), Москвы (39%), Красноярского края (39%), Санкт-Петербурга (36%) и Ростовской области (35%), - говорится в материалах исследования.