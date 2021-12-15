"Восточное партнерство" сократилось до борьбы ЕС за Армению

Сегодня в Брюсселе состоится очередной саммит программы "Восточное партнерство". В нем будут участвовать лидеры пяти постсоветских государств из шести изначальных участников программы – делегация Беларуси, находящейся под жестким политическим давлением Запада, в Брюссель не прилетела. О том, в чем сегодня смысл "Восточного партнерства" и каковы его перспективы, рассказал главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров (в формате короткого комментария часть статьи вышла накануне на сайте Спутник-Азербайджан).

Изначально программа "Восточное партнерство" была инструментом "мягкой силы" Запада в борьбе с Россией за присутствие на постсоветском пространстве. Создавалась она в относительно спокойное время начала первого срока Барака Обамы, когда Вашингтон провозгласил "перезагрузку" американо-российских отношений, и даже предполагала в какой-то момент участие в "Восточном партнерстве" России в статусе члена "группы друзей".

Тем не менее, ее конечной целью через экономическую интеграцию было включение Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины в сферу политического влияния коллективного Запада. Страны-участники "Восточного партнерства" для получения Евроассоциации были обязаны выполнить ряд требований, в том числе привести свое законодательство в соответствие с со стандартами ЕС, причем не только в экономической части. Евроассоциация подавалась как прелюдия к членству в Евросоюзе, таким образом, программа была чем-то вроде обещания Брюсселя Баку, Еревану, Минску, Тбилиси, Кишиневу и Киеву, что они станут частью ЕС по аналогии с Латвией, Литвой и Эстонией, вошедших в объединение пятью годами ранее.

Разумеется, и в странах-участницах "Восточного партнерства", и в России все намеки этого западного проекта были поняты сразу же. Отказываться от предложения никто не стал, потому что верхний уровень программы, предполагавший упрощение визовых и торговых отношений с Евросоюзом, был безусловно выгоден всем (тогда и у Москвы имелись планы на взаимовыгодную интеграцию с ЕС). Однако почти сразу программа стала лакмусовой бумагой геополитического выбора российских соседей: тяготеют ли они к отрыву от России или предпочитают соблюдать баланс.

Грузия и Молдавия вошли в "Восточное партнерство" с четким планом согласиться на все и уйти в Европу так далеко, как пустит Брюссель. Украина начинала с тем же намерением при Викторе Ющенко, но сделала паузу на время правления Виктора Януковича, вплоть до того времени, когда Запад решил взять Киев силой далеко не "мягкой" и управлять крупнейшим постсоветским соседом России напрямую. Армения и Беларусь увидели в программе возможность контролировать российское влияние на своих землях и даже способ давления на Москву в политических целях. Азербайджан, изначально открытый любому взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, вошел в программу без какой-либо политической цели.

"Евромайдан", конечно, повлиял на восприятие "Восточного партнерства" радикально. Стало ясно, что геополитическая игра с Россией в шахматы Западу надоела и настало время боев без правил. Украина подписала предварительный протокол о Евроассоциации через месяц после госпереворота, а уже 27 июня 2014 года Евроассоциацию получили Грузия и Молдова. Брюссель почти прожал Армению на то же самое, однако после потери Украины Россия стала намного негативнее смотреть на европейскую активность своих партнеров и союзников, так что Ереван подписал лишь Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в ноябре 2017 года – то есть все-таки сдвинулся ближе к Западу, но ровно настолько, чтобы не чрезмерно раздражать Россию. С Беларусью переговоры застопорились по политическим причинам, Азербайджан же продолжал отстаивать свои интересы и не соглашаться на те требования Евросоюза, которые были ему не выгодны.

В итоге к сегодняшнему дню программа "Восточное партнерство" де-факто исчерпала себя. Грузия, Молдова и Украина согласились на все, чего от них хотели в ЕС, они в сфере западного влияния на 100%. Беларусь с Западом в жестком конфликте после попытки организовать переворот после президентских выборов 2020 года. Азербайджан по-прежнему не меняет свою позицию и не имеет интересов в размене какой-либо доли суверенитета на европейские преференции, тем более после того, как защитил этот суверенитет в прошлом году собственными силами без какой-либо европейской помощи (никогда ему и не предлагавшейся).

По сути, единственной страной, за которую еще возможна борьба ЕС против России – это Армения, где правящий режим стремится выйти из-под российского контроля и противопоставить Москве влияние Брюсселя и Вашингтона. В этом сейчас сходятся и армянские, и западные интересы, так что программу вполне можно переименовать в "Армянское партнерство".

В остальном "Восточное партнерство" сегодня – это формат европейских обещаний Грузии, Молдове и Украине о включении их в семью ЕС. Принимать их в Евросоюз Брюссель не заинтересован, но и закрывать программу не будет, чтобы не потерять тот прогресс в борьбе с Россией, который был достигнут за эти годы. Формат как формальность, ассоциация с ЕС как иллюзия союзничества, но не более того, поскольку возвращение Запада к идеалам "мягкой силы" в настоящее время не просматривается.

Можно сказать, что эта геополитическая партия, начатая во времена "перезагрузки", почти доиграна и дальнейшего развития уже не требует.