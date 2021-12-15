Постпред Ирана: угрозы не способствуют переговорам по СВПД

Переговоры в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе могут завершиться успешно только путем диалога, заявил на заседании СБ ООН иранский постпред в ООН Маджид Тахт Раванчи.

По его словам, угрозы, запугивания и установка искусственных сроков не приведут к положительному результату. "Нынешние переговоры в Вене могут увенчаться успехом ….только за счет участия в переговорах с искренней политической волей и добрыми намерениями", -цитирует постпреда Ирана РИА Новости.