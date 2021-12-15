Минздрав: коронавирус пагубно сказывается на мозге

Коронавирус влияет на работу мозга, в связи с этим в период постковидного синдрома у переболевших возникает раздражительность и проблемы с памятью, рассказал в интервью РБК главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

По словам врача, пациент часто не сразу понимает, что "плохого COVID принес". На самом же деле переболевший "неправильно оценивает свои функции".

У переболевших часто встречается частичная потеря памяти, забываются те или иные слова. Кроме того, после ковида наблюдается раздражительность, отметил Кекелидзе.

Спортсмены после ковида жалуются на одышку уже через несколько минут после начала интенсивных занятий.

Психиатр объяснил, что коронавирус нарушает гематоэнцефалический барьер, защищающий нервную ткань от циркулирующих в крови микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, ткань мозга начинает восприниматься как чужеродная.

Ранее сообщалось, что чаще всего встречаются среди последствий коронавируса встречаются тревожные расстройства, которые ведут к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) характеризуется постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах, в мире, по данным ВОЗ, от него страдает более 300 млн человек.