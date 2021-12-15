Цены на нефть снова идут в "минус"

Сегодня утром на старте торгов котировки нефти снова пошли вниз на фоне неопределенности на рынке и опасений, что предложение в следующем году будет расти сильнее спроса.

Так, к 8:10 мск февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,1%), до $72,89 за баррель, а январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,92 (1,3%), до $69,81 за баррель, - передает "Интерфакс".

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило предполагаемый спрос на нефть на текущий и следующий год на 100 тыс баррелей в сутки.

Также давление на нефть оказывает сильный доллар, остающийся вблизи недельного максимума – он снижает привлекательность нефти в качестве инструмента для инвестиций для держателей других валют, - полагают аналитики.