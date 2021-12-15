ООН призвала США снять или заморозить санкции против Ирана

ООН призывает США снять или заморозить санкции в отношении Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, уточнив, что снять предлагается и ограничения, затрагивающие нефтеторговлю.

на заседании Совета Безопасности ООН

"Вместе с генеральным секретарем [всемирной организации Антониу Гутерришем] я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном", - сказала она в ходе

Замгенсека также сообщила, что ООН призывает страны и бизнес налаживать торговлю с Ираном, передает ТАСС.