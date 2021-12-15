В Узбекистане не обрадовались возможным пятидневным каникулам на Новый год

Пятидневные новогодние каникулы в Узбекистане окажутся иллюзией отдыха, считают местные жители, если дополнительные выходные дни придется отрабатывать в субботы в течение года.

Ранее власти объявили, что обсуждается вопрос о продлении новогодних праздников с 31 декабря по 4 января.

В соцсетях активно обсуждают эту идею. Население не хочется отдыхать на Новый год, чтобы потом работать практически без выходных, если дополнительные выходные станут просто переносом.

Также граждане напомнили, что в случае продления каникул, нужно проработать вопрос выплаты пенсий заранее - иначе может повториться ситуация, когда на праздники в сентябре пенсионеры остались без денег.