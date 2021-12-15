СМИ: в переговорах по ядерным объектам Ирана с МАГАТЭ наметился прогресс

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами достигли прогресса в ходе продолжающихся обсуждений, - заявил сегодня представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, сообщает телеканал Press TV.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но могу ожидать, что обе стороны скоро достигнут взаимопонимания", - отметил он, передает РИА Новости.

По данным телеканала, Хатибзаде сообщил, что сократились пробелы во взаимопонимании по ряду вопросов, не раскрыв детали обсуждений и договоренностей.

Напомним, ранее Гросси сообщал, что МАГАТЭ стремится достичь соглашения с Ираном о переустановке камер на объекте в иранском Карадже. Также Тегеран должен был прояснить ряд вопросов, включая наличие ядерных материалов в незаявленных местах.