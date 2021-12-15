Аэропорт Шымкента эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В ночь на среду в аэропорт Шымкента поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве, проводится эвакуация.

В "КазАэронавигация" рассказали, что сообщение о минировании пришло на электронную почту аэропорта.

"15 декабря 2021 года в 02.00 часов на электронную почту аэропорта Шымкента поступило сообщение о минировании здания аэропорта. Все службы, согласно схеме оповещения, оповещены. Полиция и городской департамент КНБ совместно со службами аэропорта проводят специальные мероприятия. В терминале аэропорта проведена эвакуация людей", - информирует министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

Проводится проверка, факт зарегистрирован по статье 273 УК Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Иная информация в интересах следствия (…) разглашению не подлежит", - отметили в министерстве.