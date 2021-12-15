Жителей столичного региона ждет небольшой снег и гололед

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода и небольшой снег, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, по области от нуля до минус 5 градусов", - рассказал Синенков, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать, но пока останется выше нормы и составит 750 мм рт ст.

Из-за отрицательных температур в Москве и Московской области продолжает действовать "желтый" уровень погодной опасности, Гидрометцентр продлил его действие с 04:00 до 23:00 четверга.