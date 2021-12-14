Как Турция стала Turkiye и почему это важно

Турецкие власти решили сделать ребрендинг международного имиджа страны. В начале месяца президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил сообщил о том, что международно узнаваемое название государство Turkey изменено на Turkiye, сообщает Телерадиокомпания Турции TRT World. ”Слово Turkiye передает культуру и цивилизационные ценности турецкой нации наилучшим образом”, - заявил президент.

Изменение национального бренда в странах происходит куда чаще, чем может показаться на первый взгляд, по целому ряду причин: от желания избавиться от существующих клише и создания более позитивного имиджа до политических устремлений. В последнее годы возникла целая индустрия для стран, которые стремятся продвинуть свой образ на международной арене и взять под контроль ситуацию, в которой мир рассматривает их уникальную идентичность.

Недавно Нидерланды отказались от названия Голландия, чтобы упросить международное восприятие, а до этого Македония сменила название на Северная Македония из-за политических разногласий с Грецией. В 1935 году Иран отказался от названия Персия, к которому привык западный мир. Слово ”Иран” значит ”персидский” на фарси, и в то время казалось правильным, что страна будет носить название, которое использует ее народ, а не то, которое было ей навязано извне. За последние несколько десятков лет всего 11 государств изменили свои названия.

Так почему же Turkiye

На турецком языке название страны звучит как Turkiye. Государство приняло его после обретения в 1923 году независимости от оккупировавших ее ранее западных держав. На протяжении столетий европейцы как только не называли изначально Османскую империю, а потом Turkiye. Но наиболее прижившееся - латинское Turquia или привычное ”Турция”.

Если ввести в поисковике слово Тurkey, можно получить целый запутанный список изображений, статей и словарных определений, которые связывают страну с индейкой (по-английски Turkey). Кембриджский словарь определяет ”turkey” как ”постоянно терпящего неудачу человека” или ”глупца, недалекого человека”. Такая ассоциация, откровенно говоря, не самая приятная, появилась из-за путаницы, возникшей много веков назад. По одной из версий, когда европейские колонисты прибыли в Северную Америку, они обнаружили индеек, которых ошибочно приняли за цесарок. В то время цесарки из Африки импортировались в Европу через Османскую империю. Европейцы назвали цесарку turkey-петух или turkey-курица - остальное уже история и вкусный обед.

Большинство жителей Turkiye уверены, что переименование страны и использование местного названия имеет смысл. Эта мера соответствуют целям государства в отношении того, как к ней должны относиться другие страны.

Отныне в рамках закрепления бренда Turkiye во всех видах деятельности, в том числе в переписке, в особенности при официальном взаимодействии с другими странами, международными институтами и организациями, с должной деликатностью необходимо использовать название Türkiye вместо Turkey, Turkei, Turquie и тому подобное.

Однако еще до правительственного объявления, некоторые бизнес-ассоциации использовали местное название на протяжении многих десятилетий. В январе 2020 года Ассамблея экспортеров Турции (TIM), главная экспортная организация страны сообщила, что будет использовать на своих бирках надпись ”Made in Turkiye" с целью стандартизировать брендирование и подчеркнуть идентичность турецкого бизнеса на международной арене.