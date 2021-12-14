В Узбекистане бизнесвумен вытесняет посредников из продовольственных цепочек

Виноградники на отлогих холмах в окрестностях столицы Узбекистана кажутся странным местом для IT-предпринимателя, но именно здесь Диодора Атаджанова рассказывает фермерам о преимуществах высоких технологий через Телеграм.

Eurasianet пишет, что проект Атаджановой прост как все гениальное. Dalatek - это веб-платформа, которая связывает фермеров с экспортерами и другими покупателями, например, рестораторами, без обращения за помощью к посредникам, сокращающим и без того небольшие доходы от выращивания продукции.

Разработчики сделали сервис в виде бота, поскольку все фермеры пользуются Телеграмом. ”Фермеры выгружают свою продукцию, экспортеры ее оценивают и связываются с поставщиком. Всё просто, и сразу видно, что продает фермер, - объясняет Атаджанова, демонстрируя свою программу. - Например, гранаты. Фермер продает 70 килограммов за 50 тыс. сумов. Он сам устанавливает цену, и если она мне нравится, я могу позвонить ему прямо сейчас”.

В Узбекистане недавно завершился сбор винограда, в котором в основном принимают участие женщины, проворно обрабатывающие лозы и переносящие ящики с гроздьями на головах. Большинство фермеров работает на небольших участках, арендованных у государства, поэтому любые технологичные решения, которые могут сократить расходы, приветствуются. ”Наша задача в том, чтобы понять, какие проблемы у фермера и у экспортера, и придумать решение для обоих”, - объясняет Атаджанова.

Учитывая умеренный климат, дешевую рабочую силу и обильный урожай фруктов и овощей, в частности лимонов, гранатов, вишни, помидоров и тыквы, Узбекистан должен быть мечтой любого экспортера. Однако всё было совершенно не так, когда Атаджанова в 2018 году основала компанию Teodora Goods для экспорта сельхозпродукции. Поначалу чтобы вывести товар на зарубежные рынки и речи быть не могло. Продукция зачастую портилась в пути, поскольку фермеры и перекупщики в большинстве своем не соблюдали правила упаковки и хранения.

Когда пропало 700 тонн экспортной хурмы Атаджанова поняла, сколько продуктов питания портятся, как в Узбекистане, так и по всему миру, в рамках экспортной системы. По всему миру, 14% продукции портится в период между сбором урожая и розничной продажей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, в регионе Центральной и Южной Азии этот показатель доходит до 20%. Точных цифр по Узбекистану нет, но Атаджанова уверена, что более половины сельхозпродукции сгнивает на пути к покупателю.

Прибыль узбекских экспортеров невелика, поскольку большинство продуктов не поступают напрямую от фермеров конечному потребителю, сообщает американское Агентство международного развития. С каждого доллара, который покупатель тратит на яблоки в Узбекистане, фермер получает всего 15 центов. Улучшение условий обработки, хранения и упаковки может открыть доступ к премиум-рынкам и увеличить прибыль экспортера до 60% от окончательной цены.

Ключ к успеху - налаживание функциональной холодовой цепи, доставки скоропортящихся продуктов с поля покупателю без потерь. ”Это целая наука, которой нужно учиться не один год”, - говорит Атаджанова, которая побывала в Италии и Индии, чтобы изучить процесс.

Зная цену ”неправильного решения на каждом конкретном этапе” она начала выезжать в поля, чтобы лично контролировать каждую сделку. Атаджанова учит фермеров организации холодовой цепи: настоящий подвиг для молодой женщины, которой приходится иметь дело в основном с мужчинами. ”Ты кто такая, девочка”, - говорят они зачастую 28-летней предпринимательнице. Однажды фермеры даже попытались применить к ней силу, но девушка умеет за себя постоять. ”Я боксом занималась, так что мне не страшно, - улыбаясь, рассказывает она. - Я дала им сдачи”.

Но в целом, уважение к ее профессионализму одерживает верх над предубежденностью в отношении ее пола, и цепь поставок налаживается. Атаджанова отсеивает посредников, которые, по ее мнению, тормозят процесс, в погоне за быстрой прибылью. Но работа дается нелегко. 350 дней в году она проводит в дороге, заключает сделки и обеспечивает их.

Ничего удивительного нет в том, что экспортеры прибегают к услугам посредников: для сбора 20-тонного контейнера продукции необходимо связаться с сотней частных фермеров. Земледельцы, в свою очередь, обращаются к посредникам, потому что не знают, как связаться с покупателями. Но теперь ситуация меняется. Атаджанова создала Dalatek вместе с IT-предпринимателем Лазизом Адхамовым в конце прошлого года с помощью их совместного стартап капитала. С момента в сентябре бот Dalatek использует уже 1200 пользователей. Потенциальный рынок стартапа огромен: в Узбекистане 5 млн небольших землевладельцев и 92,6 тыс. крупных хозяйств. В планах предпринимателей в будущем выйти на рынки других стран.

Благодаря усилиям Атаджановой, ситуация в сельскохозяйственном секторе Узбекистана, на который приходится 28% ВВП и в котором задействовано 27% рабочей силы страны, может разительно измениться. Цель Dalatek - стать ”платформой, которая объединит всех участников цепи сельхозпродаж”.

Участие банков будет способствовать переходу от наличных расчетов к безналичным, говорит Атаджанова, вспоминая, как ей было не по себе ездить по всему Узбекистану с миллионом сумов ($100 тыс.) в машине.

Стартап пока не приносит значительной прибыли, но его основатели начали зарабатывать на продаже рыночных исследований. Есть еще возможность получать деньги за подписку и комиссию от продажи продукции. ”Суть Dalatek в том, чтобы увеличить продажи, - говорит Атаджанова. - В настоящий момент теряют все: фермеры, землевладельцы и экспортеры. Но новые технологии могут стать решением всех их проблем. Наш бизнес основывается не на предположениях, а на проблемах и их решении”.