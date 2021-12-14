В Ростове приведут в порядок старейший парк города

Власти Ростова-на-Дону планируют провести в наступающем 2022 году масштабную реконструкцию старейшего парка города - имени Максима Горького, рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

"Проект по сохранению объекта культурного наследия парка уже прошел государственную экспертизу. Первую версию проекта мы отправляли на доработку из-за дендро-ландшафтных особенностей территории", - отметил Логвиненко, передает "АиФ-Ростов".

По представленным на портале администрации рисункам видно, что в парке имени Горького власти намереваются высадить лаванду, обновить коммуникации, отреставрировать скульптуры, амфитеатр и фонтаны, а пешеходные дорожки парка уложить желтой тротуарной плиткой.

Напомним, парк был основан в 1813 году и является объектом культурного наследия. Помимо памятников Ленину, Великой Октябрьской революции, Андрею Байкову в нем находятся планетарий, фонтаны, кафе и аттракционы.