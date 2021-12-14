Главная » Новости

Краснодарский электротранспорт пройдет полную модернизацию - СМИ

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Столица Кубани вошла в число 13 городов, чей электротранспорт подвергнется масштабной модернизации, пишут "Известия". 

Кубанская столица вошла в число 13 городов, подавших соответствующие заявки.  

Программа стартует в 2022 году, ее инвестиционная стадия займет от двух до пяти лет - в этот период планируется завершить большую часть проектов, на модернизацию общественного электротранспорта в ближайшие пять лет направят около 400 млрд рублей, рассказал заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Олег Говорун, передает "АиФ-Юг". 

За этот срок в 13 российских городах планируется заменить 668 км трамвайных путей, закупить 1544 трамвайных вагона, закупить электробусы и построить для них зарядные станции.
 

585 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!