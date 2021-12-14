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Новогодняя ярмарка откроется в одном из парков Тбилиси

Новогодняя ярмарка откроется в одном из парков Тбилиси

Новогодняя ярмарка хэнд-мэйд изделий состоится в парке Мтацминда в Тбилиси 18-19 декабря, сообщают организаторы на странице в Facebook.

Она пройдет на свежем воздухе, согреться можно будет с помощью бочек, в которых будет гореть огонь.

"В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи. На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция", - приводит слова организаторов Sputnik Грузия.

На мероприятии будет работать диджей.

Мастера, желающие поучаствовать в ярмарке, должны послать фото своих работ и контактную информацию по адресу info@park.ge.

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