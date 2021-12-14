В Грузии начинается строительство дороги к границе с Азербайджаном

Соглашения о строительстве первого и второго участков участка Тбилиси-Сагареджо подписаны в рамках проекта новой скоростной автомагистрали в Кахети, информирует департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Существующая дорога проходит через густонаселенные города, при этом транспортный поток растет.

В Департаменте автомобильных дорог Грузии рассказали, что на участке Тбилиси-Сагареджо будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 31,5 км.

Финансирование строительства будет осуществляться из государственного бюджета. Строить дорогу будут две компании, победившими в тендере по разным лотам.

Ожидается, что Участок Тбилиси-Сагареджо будет готов через 2-2,5 года.

Новая дорога позволит значительно повысить безопасность движения и сократит время в пути, кроме того, современная дорога к границе повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.