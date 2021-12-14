Вирусолог Чумаков: "омикрон" может положить конец пандемии

Новый штамм коронавируса «омикрон», который отличается легким течением COVID-19 у вакцинированных пациентов, может быть предвестником конца пандемии, выразил мнение Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта Петр Чумаков

"Омикрон» менее болезнетворный, он дает более мягкое течение, даже у больных, которые не вакцинированы, в целом, протекает более мягко. Потому что этот штамм прошел определенную аттенуацию (ослабление вируса). Есть надежда, что «омикрон» является предвестником уже конца пандемии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ученый уточнил, что несмотря на то, что новый штамм приведет к росту числа инфицированных тяжесть вызываемой новым вариантом SARS-CoV-2 инфекции будет постепенно снижаться.