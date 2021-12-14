Десятки школ капитально отремонтируют в Ингушетии к 2027 году

В Ингушетии за несколько лет проведут капремонт в 50 школах, рассказал вице-премьер республики Тимур Фаттахов на селекторном совещании у министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, в 2021 году Минобрнауки Ингушетии подавало заявку на капремонт 23 школ, их отобрали по степени приоритетности работ, причем 60% - здания общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, передает пресс-служба главы и правительства РИ.

Фаттахов уточнил, что все 23 объекта в итоге были одобрены.

В общей сложности, добавил чиновник, в рамках программы с 2022 по 2026 год в Ингушетии планируется провести капремонт в 64 корпусах 50 школ.