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Лже-пенсионера разоблачили на Ставрополье

Лже-пенсионера разоблачили на Ставрополье

Правоохранители обнаружили факт мошенничества при оформлении пенсии по инвалидности в Туркменском районе Ставропольского края. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что 42-летний житель аула Шарахалсун подал в учреждение, совершающее социальные выплаты, заведомо ложные сведения о том, что якобы он страдает от болезни, дающей право на пенсию по инвалидности. 

Всего мошенник "заработал" примерно 700 тыс рублей.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Была проведена экспертиза, которая доказала: у фигуранта нет болезней, которые могли бы сделать его инвалидом. Открыто уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

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