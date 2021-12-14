Жителей Кубани предупредили о новом расписании "Ласточек" в Анапу

Дневной поезд "Ласточка" сообщением Ростов-Главный – Анапа с 1 января будет делать остановку в Краснодаре.

Маршрут поезда изменится, конечной станцией станет Таганрог-2, информирует пресс-служба СКЖД.

Кроме того, "Ласточка" Таганрог – Анапа в новом году будет курсировать вместе с составом №805/806 Таганрог – Новороссийск. Одним составом поезда будут ехать из Таганрога до станции Крымской, далее составы разъединят, и они продолжат путь до своих конечных станций.