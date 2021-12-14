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Новогодняя ель для Владикавказа сломалась при погрузке, власти ищут новое дерево

Новогодняя ель для Владикавказа сломалась при погрузке, власти ищут новое дерево

Власти Владикавказа сообщили, что ведутся поиски новой новогодней ели - первое дерево сломалось при погрузке.

"Сегодня вечером на площадь Свободы во Владикавказе должны были установить главный атрибут праздника – новогоднюю ель. Голубая красавица родом из села Михайловского, 20-метровую елочку передал в дар всем горожанам Марат Катаев", - поделились в администрации.

Дерево было посажено дядей Марата Катаев, оно росло много лет во дворе дома, в этом году мужчина "решил подарить ее всем детишкам республики".

У ели при погрузке отломилась макушка, после чего дерево упало. "На данный момент, ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города", - рассказали в администрации.

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