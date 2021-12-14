Новогодняя ель для Владикавказа сломалась при погрузке, власти ищут новое дерево

Власти Владикавказа сообщили, что ведутся поиски новой новогодней ели - первое дерево сломалось при погрузке.

"Сегодня вечером на площадь Свободы во Владикавказе должны были установить главный атрибут праздника – новогоднюю ель. Голубая красавица родом из села Михайловского, 20-метровую елочку передал в дар всем горожанам Марат Катаев", - поделились в администрации.

Дерево было посажено дядей Марата Катаев, оно росло много лет во дворе дома, в этом году мужчина "решил подарить ее всем детишкам республики".

У ели при погрузке отломилась макушка, после чего дерево упало. "На данный момент, ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города", - рассказали в администрации.