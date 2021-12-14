Еврокомиссия предлагает реформировать Шенгенскую зону

Предложение по реформированию Шенгенской зоны с учетом миграционного кризиса и пандемии озвучили в Европейской комиссии.

"Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве", - сообщает ЕК.

В случае ситуаций, подобных миграционному кризису на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, предлагается сокращение числа действующих КПП, усиление мер по охране внешней границы ЕС, рассмотрение заявок беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории. Также странам Евросоюза предлагается обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, улучшить сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах.

Кроме того, в ЕК считают, что следует упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. Вводить ограничения предлагается общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе.

"Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок", - отметила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.