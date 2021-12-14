На Новый год Абхазию заполнят российские туристы

Российские туроператоры отмечают рост бронирования в Абхазии на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Сейчас многие объекты размещения даже приостановили бронирование на праздничный период. По опросу местных отельеров и российских турфирм, новая волна бронирований ожидается после 15 декабря.

Прежде всего российских туристов привлекает тот факт, что в Абхазии для них отсутствуют антиковидные ограничения, в республику можно въехать и поселиться без предоставления результатов ПЦР-исследований или QR-кодов. Тем не менее власти призывают жителей и гостей республики соблюдать профилактические меры – надевать маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки, сообщает "Абхазии-информ".

Стоимость туров в Абхазию на Новый год у российских туроператоров находится в пределах от 25 до 35 тыс. рублей на двоих за четыре ночи. В более дорогие туры входит проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет. Спросом пользуются зарекомендовавшие себя отели как по уровню комфорта, так и по ценовому предложению.

Наиболее популярными направлениями в Новый год станут Гагра, Новый Афон и Сухум. Также есть спрос на туры в горный лагерь Адзгара в Кодорском ущелье, радоновый источник в Ткварчели. Новогодний тур в Адзгару обойдется в среднем 13600 рублей с человека с 31 декабря по 02 января. Он будет включать в себя трехразовое питание, новогодний банкет и экскурсионную программу. Стандартные номера у радонового источника будут стоить 2000 рублей, бунгало на двоих 5000 рублей. На данный момент уже забронировано более половины мест.