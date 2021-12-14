Ставрополье празднует 175-летие художника Николая Ярошенко

В курортном парке Кисловодска в усадьбе "Бела вилла", где жил и творил известный российский художник-передвижник Николай Александрович Ярошенко, проводятся мероприятия, приуроченные к его 175-летию. Сейчас здесь располагается музей художника.

"18 декабря мероприятия продолжатся традиционной "ярошенковской" субботой. Так назывались вечера, которые проводил Николай Александрович в своем доме", - сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Если будете в эти выходные в Кисловодске – загляните, полюбуйтесь работами самого мастера и его творческих единомышленников. Окрестности усадьбы тоже не разочаруют – вокруг нее замечательный сад, любимый гостями и жителями курорта", - пригласил глава Ставрополья.