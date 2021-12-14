В Чегеме открыт скульптурный ансамбль в память об Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве

Скульптурный ансамбль в память о выходцах из Чегемского района - народных поэтах Кабардино-Балкарии Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве был открыт в Чегеме.

"Сегодня в Чегеме вместе с жителями города открыли скульптурный ансамбль в память о выдающихся выходцах Чегемского района, народных поэтах Кабардино-Балкарии Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве", - сообщил глава региона Казбек Коков.

"Дружба двух наших великих земляков, ставшая олицетворением единства народов Кабардино-Балкарии, их любовь к людям, своей Родине, их творческое наследие всегда будут являться ярким примером для подрастающих поколений", - обратил внимание он.

Уточняется, что скульптуры расположены в новом Чегем-парке".