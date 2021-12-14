Али Асадов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел переговоры с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой.

Стало известно, что в ходе встречи было отмечено успешное развитие азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных направлениях. Кроме того, были затронуты перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической сферах, в области инвестирования, цифровой трансформации и др.

Также в ходе переговоров обсуждалось значение проходящего в Баку азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума, была выражена уверенность в том, что проведенные обсуждения и документы, подписанные на мероприятии, внесут вклад в развитие сотрудничества между тремя странами в различных направлениях экономической сферы.