Врачи сообщили, что у Саакашвили стресс и депрессия

Консилиум врачей омбудсмена Грузии выступает против перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя обратно в тюрьму из-за его депрессии, сообщил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.

Итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили консилиум подвел вечером 14 декабря. Медики считают, что состояние здоровья экс-президента требует внимания, у него сохраняются неврологические симптомы, слабость, анемия, парез зрения, нарушение координации.

"С точки зрения психики, отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство... важна также физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство. Психотерапия поможет нам и в этом плане. Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда", - сказал невролог.

Врач пояснил, что лечить стресс нужно в условиях отличных от тех, где он был получен.