Сегодня в Москве прошел национальный вечер "Азербайджанские ковры на берегу Caspian". В ресторане "Каспиан" на Арбате была вставлена коллекция коров, организованы мастер-классы и музыкальная гостиная, а также дегустация азербайджанских вин.

Организаторами вечера выступили посольство Азербайджана в Москве, Торгпредство Азербайджана в России, ОАО "Азерхалча" и высшая школа дизайна "Детали". Представленные 56 азербайджанских ковров ручной работы (как классических, так и современных) в большинстве своем выполнены в традициях карабахской школы ковроткачества.

"Мне очень приятно, что сегодня на Старом Арбате витает бакинский дух. Как всегда Баку и Москва неразрывны в своих культурных и человеческих связях. Здесь замечательное выставочное пространство. Мне очень приятно и как азербайджанцу, и как послу в Российской Федерации видеть эту красивую коллекцию ковров. Ковер - азербайджанское национальное достояние. Ковры веками ткались азербайджанскими женщинами на огромной территории от Персии до Кавказа. Азербайджанские ковры занимают достойное место в самых выдающихся музеях мира: от музея Альберта и Виктории в Лондоне до частных коллекций" , - заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, ковер сохраняет в себе тепло сердец и рук, которые его ткали, он подходит и для дома, и для подарка, но всегда представляет страну, в которой создан. "На выставка ковра видны достижения того, что сегодня в Азербайджане делается в этой области. Год назад председателем правления ОАО "Азерхалча" был назначен художник Эмин Мамедов, его отец тоже художник. То есть Эмин - наследственно творческий человек. В Азербайджане традиционно сыновья продолжают дела отцов, особенно в творчестве. Азербайджан упорно опровергает расхожее мнение о том, что природа отдыхает на детях. С приходом Эмина ощущается новый подход, более современное отношение к ковроткачеству при сохранении традиционных методов. В Азербайджане много школ ковроткачества различных направлений. Важно это сохранять, но и при модернизироваться, быть более современными. Это как в музыке, когда появляются многие разные современные течения, тем не менее классику никто не отменяет".

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана, член Российской Академии художеств, художник, галерист Эмин Мамедов рассказал "Вестнику Кавказа", что в этом году "Азерхалча" уже второй выставляет ковры в Москве: "В сентябре этого года на выставке ”Хантекстиль” мы показали классические, традиционные азербайджанские ковры ручной работы. Сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии новогодних праздников. Мы привезли современные азербайджанские ковры, которые были созданы на основе классических, но в коллаборации креативной группы ”Азерхалча” с известными азербайджанскими художниками на основе старинных классических азербайджанских ковров, которые также здесь представлены. Над этими коврами поработали современные художники-концептуалисты. Мы подумали, что, как и все виды искусства, ковер тоже должен прогрессировать. Каждый ковер - это произведение искусства. Эти ковры через какое-то время будут экспонироваться в музеях России и других стран мира".

Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев рассказал, что азербайджанский ковер часто воспринимается как ценный подарок. "Совместно с руководством ”Азерхалча” мы на регулярной основе проводим мероприятия, которые популяризируют азербайджанский ковер на системной основе. В сентябре мы участвовали в выставке, на которой было представлено около 80 ковров школ из разных регионов Азербайджана. Там же, на выставке, был заключен контракт, и почти вся та партия была продана. После этого сотрудники Торгового представительства неоднократно выезжали в регионы России, общались с разными бизнес-структурами, заинтересованными лицами и запланировали следующие подобные мероприятия на начало 2022 года. Несколько презентаций азербайджанского ковра пройдет в регионах России. Сегодняшнее мероприятие очень выверенное, тонкое и правильное. Оно проводится при поддержке диаспоры и при участии высшей школы дизайна ”Детали”, которая пригласила на эту выставку-презентацию азербайджанского ковра уважаемых дизайнеров, работающих с интерьерами, высококлассных профессионалов. Сегодня они поймут, как можно вживить современный, но очень красочный, энергичный, напитанный большим сгустком энергии азербайджанский ковер в современный интерьер".

Подводя предварительные итоги года сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере торговли, Руслан Алиев заметил: "В сфере торговли мы вернули свои позиции по сравнению с теми, которые были по итогам 2019 года. По итогам сложного, пандемийного, 2020 года товарооборот упал процентов на десять, но в этом году мы имеем возврат прежних позиций. Наметился тренд на увеличение товарооборота. За это время, хоть и непростое, Азербайджан участвовал в нескольких выставках, российское Торгпредство совместно с Российским экспортным центром также устроило две экспортных миссии. Очень активно идет взаимный обмен. Мы возвращаемся к тому, что было в 2019 году, и очень намечаются большие перспективы".

Замдиректора, координатор образовательных программ школы дизайна ”Детали” Ирина Перхова сказала, что на выставку приехало много практикующих архитекторов и дизайнеров интерьера, чтобы познакомиться с новой коллекцией ”Азерхалча”, которая соединяет в себе большое уважение к традиции и поиск новых решений. "У нас лучшая школа дизайна интерьера в России. Конечно, мы следим за новыми течениями. Сейчас растет интерес к декоративно-прикладному искусству, поэтому для нас очень важно и интересно поучаствовать в подобном мероприятии, посмотреть на особенности колористических решений, на орнаментальные сочетания, которые несут и духовный смысл, и богатое культурное наследие. Мы хотим показать нашим коллегам, что это тоже может быть источником вдохновения", - заявила Перхова.

Продюсер дистанционных программ школы ”Детали” Екатерина Попова-Гамаюн сказала "Вестнику Кавказа", что дизайнерам интересно узнать историю ковроткачества и посмотреть ковры азербайджанских мастеров, поскольку это целый пласт, новая история, которая может быть соединена с ”Деталями”: "Мы уже сейчас обсуждали экспедиции, темы лекций о ковроткачестве, об азербайджанских коврах. Это прекрасная выставка - оазис тепла и солнца Азербайджана в разгар московской зимы. Я сама выросла в Алма-Ате, где в каждом доме был ковер. Когда мы переезжали в Москву, мама привезла сюда ковер из квартиры моей бабули, ведь это очень важная часть жизни, даже сакральная. В русской культуре этого нет. Но тепло ковра через орнаменты, через краски, может преобразить любой интерьер, сделать его необыкновенным. Сейчас, когда в моде тема фьюжн, тема смешения стилей, небольшой элемент тепла, элемент восточной эклектики в европейском интерьере будет очень хорошо смотреться".

Попова-Гамаюн также поделилась и своими впечатлениями от Азербайджана: "Я была в Азербайджане несколько лет назад. Меня потряс дизайнерский и архитектурный подход к городу. Ничего подобного я не видела в других бывших советских республиках. В Азербайджане же увидела необыкновенный подход к городу, когда оформление каждого здания, оформление переходов настолько взаимосвязано, настолько продумано. Думаю, для каждого дизайнера важно побывать в Баку и увидеть, как национальный колорит трансформирован в современный стиль. Например, потрясающая набережная Баку, где представлены самые лучшие европейские отели, и каждый отель раскрывает восточную тему. Для каждого дизайнера поездка в Баку будет как открытие, как источник вдохновения для его творчества. Кроме этого, прекрасны азербайджанские украшения, кухня, вина. Студенты из школы ”Детали” с удовольствием бы поехали и посмотрели на все это. Думаю, эта история осуществится".

Профессор МГИМО, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, позиционирующий себя как друг Азербайджана и человек, для которого с детства ковры были частью домашней жизни, поскольку его родители из Баку, заявил: "Я лично люблю карабахские ковры с узором, где есть животные. Не знаю, есть ли в других районах Азербайджана такой же орнамент, мне больше всего нравятся птицы и животные. Искусство азербайджанского ковра всегда ценилось очень высоко. В советское время я имел честь сопровождать генерального директора ЮНЕСКО Амаду-Махтара Мбоу в ходе его официального визита из Парижа в Баку, когда он был представлен Гейдару Алиеву. Они настолько подружились, что господин Алиев взял нас на фабрику ковроткачества и буквально за три дня там был соткан портрет Мбоу. Вы видели, сколько узелков на один квадратный сантиметр удивительные работницы этого завода делают?! Я абсолютно уверен, что сегодняшнее мероприятие войдет в дизайнерскую культуру Москвы и России".