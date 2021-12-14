ПЦР-тесты в России могут стать бесплатными для людей с медотводом

Всероссийский союз пациентов предлагает сделать ПЦР-тесты бесплатными для людей, имеющих медотвод от вакцинации против коронавируса.

Такое мнение выразил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Люди с медотводами не могу получить QR-код, для посещения общественных мест им придется регулярно проходить ПЦР-тестирование.

Жулев уточнил, что люди с хроническими заболеваниями не вакцинируют не потому, что не хотят, система здравоохранения могла бы выделить средства на их ПЦР-тестирования, "потому что они не виноваты".

Кроме того, сопредседатель Союза заявил, что нужно создать понятный перечень заболеваний и их форм, дающих право на медотвод от вакцинации против коронавируса.