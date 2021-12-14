Главная библиотека Астрахани станет модельной

Центральная городская библиотека Астрахани стала победителем федерального конкурса по созданию модельных муниципальных библиотек, проводившимся в рамках национального проекта "Культура".

Сейчас главная городская библиотека готовится к переменам: упаковываются книги, помещение освобождается от техники и интерьерных принадлежностей. В обновленной библиотеке появится медиа-центр с мультимедийным оборудованием, изменится и ее внутреннее убранство: будут перекрашены стены, уложено напольное покрытие, установлено дополнительное освещение, а библиотечное пространство будет зонировано особым образом, - передает "АиФ Астрахань".

Конечно, обновится и книжный фонд учреждения.

Посетить модельную библиотеку можно будет уже в сентябре 2022 года, с началом нового учебного года в школах и вузах региона.