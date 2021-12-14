В Болгарии представят фильм из Севастополя

Документальный фильм режиссера Сергея Абрамова "Цвет крови" покажут в Болгарии в рамках деятельности Русского дома в Софии, сообщает портал ForPost.

Кинопоказы состоятся в 2022 году в рамках Дней русского зарубежья в Болгарии, которые Русский дом в Софии будет проводить каждый год.

Работа повествует о Севастопольской эвакуации в ноябре 1920 года во время Гражданской войны в России. В центре повествования — судьбы двух братьев, Евгения и Михаила Беренсов, которые оказались по разные стороны баррикад во время войны. Стоит добавить, что премьера картина прошла в феврале.