Главная » Новости

Полиция Дагестана направила подарки детям коллег из ДНР и ЛНР

Полиция Дагестана направила подарки детям коллег из ДНР и ЛНР

Дети сотрудников полиции из Донецкой и Луганской народных республик получат более тысячи подарков со сладостями и школьными принадлежностями в канун Нового года, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"В благотворительной акции принял участие министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, заместители министра, руководители подразделений, члены Общественного совета и личный состав ведомства", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ведомства Абдурашид Магомедов, мероприятие традиционно проводится по инициативе Совета ветеранов МВД по Республике Дагестан.

"В торжественной обстановке от здания МВД по РД автомашина с тысячей подарков начала свою благотворительную миссию. Надеемся, что коробки со сладостями и школьными принадлежностями, которые дети получат в канун Нового года, хоть ненадолго помогут ребятам забыть о нелегкой ситуации, в которой они оказались!", - добавили в пресс-службе.

1275 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!