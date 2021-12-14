В Дагестане запустят новый завод по переработке риса

Компания "Мареновский" в Кизлярском районе введет в строй новый рисоперерабатывающий завод до конца года. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"Мощность переработки этого завода составит 40 тонн в смену. До сих пор в республике функционировали три таких завода. Это предприятие четвертое. Пуско-наладочные работы в нем почти завершены", - цитирует Шарипова "Интерфакс".

Замглавы ведомства подчеркнул, что общая производительная мощность всех четырех заводов составит 250 т рисовой крупы.

"Если взять прошлый год, то рисовой крупы было произведено 13,1 тыс. тонн, это больше, чем в 2019 году на 4 тыс. тонн. А в 2018 году таких показателей близко даже не было, потому что мощностей таких не было", - отметил он.