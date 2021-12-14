Газопровод взорвался на Ставрополье 14 дек в 21:37 В станице Беломечетской (Ставропольский край) произошел взрыв газовой трубы. Как передает телеканал РЕН ТВ, на месте ЧП виден столб пламени высотой более десяти метров. Причина случившегося устанавливается. 1140 просмотров Новости Россия Общество чрезвычайные происшествия на Кавказе Ставропольский край Ещё ... Угарный газ погубил жителя Тбилиси Взрыв мины унес жизни двоих жителей шушинского села Дашалты В Дагестане вызволили из леса потерявшегося иркутского туриста Горевшая школа вернулась к работе во Владикавказе Читайте Вестник Кавказа в