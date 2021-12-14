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Газопровод взорвался на Ставрополье

Газопровод взорвался на Ставрополье

В станице Беломечетской (Ставропольский край) произошел взрыв газовой трубы.

Как передает телеканал РЕН ТВ, на месте ЧП виден столб пламени высотой более десяти метров.

Причина случившегося устанавливается.

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