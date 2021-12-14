ВОЗ: до пика заболеваемости вариантом "омикрон" остались недели

Заболеваемость вариантом коронавируса "омикрон" может достигнуть пика через несколько недель, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Там, где был выявлен вариант "омикрон", наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев", - сказал он в ходе брифинга.

В этой связи Райан отметил, что этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться.

Далее эксперт напомнил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер для защиты от омикрон-штамма.