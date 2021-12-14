Высокий холестерин может пагубно влиять на зрение

Высокий "плохой" холестерин может не только привести к развитию заболеваний сердца, инсульта, инфаркта, но также и вызвать глаукому. Соответствующее исследование опубликовано в JAMA Opthamology.

При глаукоме повреждается зрительный нерв, соединяющий мозг с глазом. Скопление жидкости в передней части глаза повреждает нерв, увеличивает главное давление. Если вовремя не взяться за лечение глаукомы, заболевание может привести к потере зрения.

Ученые более 15 лет наблюдали более 136 тыс человек, которые регулярно предоставляли информацию об уровне холестерина в крови и о том, принимают ли они статины - препараты для его снижения. Глаукома (первичная открытоугольная) была диагностирована у 800 человек. Исследование установило, что увеличение уровня общего холестерина на 20 пунктов повышает риск развития глаукомы на 7%, при этом статины снижают риск развития глаукомы - на 21% после пяти лет приема лекарств.