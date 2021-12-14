Российские компании заинтересовались возможностью экспорта газа по трубе

В Минэнерго рассказали, что помимо "Роснефти" появились другие желающие экспортировать природный газ из России по трубопроводу.

Ранее компания "Роснефть" попросила в виде эксперимента разрешить ей экспортировать 10 млрд кубометров газа в Европу в год. В настоящее время экспорт газа по трубопроводам доступен только "Газпрому", ведется поэтапная либерализация экспорта СПГ.

"По "Роснефти" идет проработка еще, это будет как эксперимент", - пояснил во вторник министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Он добавил, что появилось новое обращение по поводу экспорта газа. "Было ещё одно обращение (от другой компании), но надо сначала на эксперименте научиться, подготовиться, сформулировать требования к агентским договорам. После этого можно обсуждать когда-нибудь тему с другими компаниями", - считает министр.

В Минэнерго полагают, что другим компаниям нужно открыть доступ. "Их нужно допустить до трубы. У них есть ресурс, а транспорт - у "Газпрома", - заявил Шульгинов.