Омикрон-штамм выявлен в 77 странах мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" зафиксирован уже в 77 странах, сообщил во вторник Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Омикрон, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен", - отметил гендиректор ВОЗ на брифинге.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что омикрон-штамм редко приводит к тяжелой болезни, количество заражений стремительно растет, что может привести к перегруженности больниц.

По данным ученых, омикрон распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, при этом течение болезни новый штамм обычно вызывает легкое.