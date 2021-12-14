Четыре района на Кубани перевыполнили план вакцинации от COVID-19

Четыре района Кубани перевыполнили план вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом, в частности, говорилось накануне на заседании Оперативного штаба.

Сообщается, что показатели превышены в Кавказский районе - 143% жителей от плана, в Апшеронском – 107%, в Динском – 105%, в Курганинском – 102%. Два муниципалитета почти выполнили план: в Калининском районе вакцинировались 98%, в Крыловском – 94%.

Уточняется, что общий процент – 75% – не достигнут в 28 районах. В этой связи первый вице-губернатор Игорь Галась предложил рассмотреть дополнительные ограничения для жителей без QR-кодов некоторых районов с самыми низкими темпами.