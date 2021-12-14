Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства автоаварии в Левокумском районе, где пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что на трассе "Левокумское - Петропавловское" произошло столкновение двух автомобилей.

"По данному факту прокуратурой Левокумского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.