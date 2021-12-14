Цена газа в Европе преодолела отметку в $1500

За один день спотовая цена газа в Европе прибавила 11%, к концу торгов во вторник цена превысила $1500 за тыс кубометр - впервые с 6 октября.

В 19:07 мск цена январского фьючерса на TTF на торгах ICE Futures дошла до значения в $1505.

С начала года среднее значение контракта составляет $515. Пиковые цены на газ в Европе были в октябре, ноябрьское снижение завершилось в начале декабря.

Цены подскочили 13 декабря после комментариев главы МИД Германии Анналены Бербок по проекту "Северный поток 2". Кроме того, на этой неделе резко упала генерация энергии из возобновляемых источников в Европе.