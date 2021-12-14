Ильхам Алиев: достигнуто соглашение об автомобильном и железнодорожном сообщении Азербайджана через Армению в Нахчыван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил о достижении договоренности о начале подготовительных работ для создания железнодорожной инфраструктуры и строительстве автомагистрали из Азербайджана через Армению в Нахчыван.

Глава государства уточнил, что "точный маршрут дороги еще не определен". "Это вопрос будущего обсуждения".